Накануне днем, 27 декабря, под Уфой произошла авария с двумя погибшими. Об этом сообщила региональная ГИБДД.Смертельное ДТП случилось на третьем километре дороги Асаново-Султанаево. 28-летний местный житель не справился с управлением за рулем вазовской «двенадцатой» и врезался в дерево. Водитель и его сверстник, сидевший на пассажирском месте, скончались. Еще один человек – 45-летний мужчина – был доставлен с различными травмами в больницу.Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбирается Госавтоинспекция.За минувшие сутки на дорогах республики случилось 11 аварий, в которых четыре человека погибли и 12 пострадали.