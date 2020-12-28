Сегодня утром, 28 декабря, на трассах Башкирии были сняты все введенные из-за сильного снегопада ограничения. Об этом сообщили в региональном МЧС.– По состоянию на 6:00 утра на дорогах республики все ограничения сняты. Движение транспорта в штатном режиме, – передали в аварийном ведомстве.Напомним, в республике накануне прошел очень сильный снегопад с метелью, что спровоцировало несколько массовых аварий. Из-за непогоды для автобусов и большегрузов было закрыто движение на границе с Татарстаном, на трассе Уфа-Оренбург, а также на въезде в столицу.