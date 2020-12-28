В башкирском парламенте напомнили об ограничениях продажи алкоголя, которые будут действовать в период грядущих новогодних каникул. Этот «сухой закон» был принят еще в прошлом году.Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев заявил, что установленный ранее порядок сохраняется:– 3 января действует полный запрет на продажу алкоголя;– с 4 по 6 января продажа спиртного разрешена только с 10:00 до 14:00.Ограничения, как отметили в парламенте, «направлены на сохранение здоровья и жизни жителей республики». Так, за счет «сухого закона» в Башкирии с 1 по 8 января текущего года объемы продаж спиртного упали на 27%. Вместе с этим на 70% уменьшилось число смертей от отравлений алкоголя и в 4 раза снизилось количество погибших в пожарах.