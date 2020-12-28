В Башкирии пройдет аукцион по продаже автомобилей должников. Торги состоятся 21 января. На продажу выставлены 18 автомобилей, сообщает издание UfaTime.ru.Стоимость самой бюджетной модели в списке – всего 45 тысяч рублей. Это вазовская «десятка» 2015 года выпуска. Среди машин с низкой начальной стоимостью также представлены: Lada Kalina (2009) – 116 280 рублей; Lada Granta (2013) 125 000 рублей; Geely MK Cross (2012) – 129 200 рублей.Лоты с самой высокой заявленной ценой: Lada Kalina (универсал) (2018) – 353 581 рубль; Chery A13 (2011) – 374 300 рублей; Hyundai Solaris (2012) – 448 000 рублей.Заявку на участие в торгах можно подать через площадку rts-tender.ru. Крайний срок – 4 января.