Нелетная погода в Башкирии сохранится и завтра 28 декабря. Как сообщили в Башгидромете, местами ожидается сильный снег, переходящий в мокрый, метель - при усилении ветра до 18м/с. Также прогнозируется гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат.Ухудшится видимость и на дорогах – она составит 500-1000 метров. Дорожные службы убедительно просят водителей соблюдать скоростной режим и не выезжать в дальнюю дорогу.Единый телефон вызова экстренных служб - 112.Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.