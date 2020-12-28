В Кигинском районе Башкирии в минувшие выходные мужчина ударил ножом в шею родного сына, сообщили в МВД республики.Оказалось, что 37-летний пострадавший пришел домой и стал требовать у своих пожилых родителей деньги. Он ругался и кричал, а потом ударил своего 66-летнего отца несколько раз.Тот не выдержал и сначала стукнул сына кочергой, а потом ударил ножом в шею.Потерпевший был госпитализирован, а 66-летний подозреваемый задержан. В отделе полиции он во всем признался. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет принято решение, отметили в пресс-службе ведомства.