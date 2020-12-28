В воскресенье 27 декабря Рустам Набиев, который остался без ног после обрушения казармы в Омске, встретился с Радием Хабировым. На встречу с главой республики он пришел со своей супругой Индирой.- Ждем главу, вот такой вот стол у нас, и жена моя красавица, - говорит Набиев в Инстаграме.О чем была встреча пока неизвестно, сам Хабиров посвятил Рустаму целый пост у себя на странице.- Этому парню всего 28 лет... А он столько уже пережил... тяжелейшую травму во время обрушения казармы в период службы, потерю ног, долгие месяцы лечения, инвалидность... Но при этом сохранил удивительное желание жить, жить по-настоящему, не унывать и идти вперед. Как ему это удается, наверное, знает только он один... И еще, пожалуй, его хрупкая с виду, но сильная духом супруга, - написал Хабиров.Он рассказал своим подписчикам, что Набиев покорил Эльбрус на руках и теперь собирается взойти на восьмитысячник в Гималаях. Глава пожелал ему счастья и поблагодарил за пример жизнелюбия, человеческой отваги.Рустам подарил Хабирову подарок – камень с вершины горы Эльбрус.