В селе Янгантау для детей построили ледовую горку. Казалось бы, приятная новость, катайся с утра до ночи. Но не все так радужно – горку сделали из огромных ледовых кубиков, и она представляет опасность для малышей. На ней в легкую можно сломать конечности и удариться головой, пишет издание «На земле Салавата».К слову, вид у горки тоже непрезентабельный – на первый вид кажется, что она просто изношена, или сломана вандалами. Территория ледового городка не огорожена, рядом паркуются автомобили, а вдалеке виден строительный мусор. О ледовых фигурках остается только мечтать.- В селе, где расположен крупнейший в России санаторий, такой ледовый городок отнюдь не вызывает восхищения, - расстраиваются местные жители.