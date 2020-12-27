В Аургазинском районе Башкирии в условиях сильного снегопада произошла массовая авария из девяти машин – семь легковушек и два большегруза.Как сообщили в ГИБДД по РБ, 35-летний житель Мелеузовского района за рулем ВАЗ-2112 въехал в попутный грузовик «Renault Magnym», которым управлял 41-летний мужчина.Далее фура врезалась в отбойник, а потом по цепочке в «Hyundai Solaris», «Toyota Lаnd Cruiser», «Skoda Rapid», «Toyota Camry», которые тоже ехали в попутном направлении.К сожалению, в массовой аварии пострадали два человека, их сейчас осматривают медики. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы.Отметим, что Динар Гильмутдинов вечером 26 декабря попросил не выезжать автомобилистов на трассы без острой необходимости.