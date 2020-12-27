Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии выросло до 18395 человек, сообщили в региональном Минздраве. 164 человека были выявлены за последние сутки.В стационарах республики остаются 894 пациента, из них в тяжелом состоянии – 71 человек, на ИВЛ - 12. У 2 868 человек болезнь протекает в легкой форме, они лечатся дома.За сутки ковид победили 70 человек, всего с начала пандемии выздоровели 14 501.За последние 24 часа не зафиксировано новых случаев смерти от COVID-19, число умерших остановилось на 132.