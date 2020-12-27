Из-за обильного снегопада вводится временное ограничение въезда в Уфу грузового транспорта, сообщили в администрации города.Фурам и грузовикам нельзя будет заехать в город сегодня 27 декабря с 16:00 до 23:00 по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ.Только после снятия ограничений дальнобойщики смогут попасть в столицу Башкирии.Отметим, что снегопад ожидается только сегодня – уже завтра погода обещает быть облачной, осадков не будет. Ранее Динар Гильмутдинов просил автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния.