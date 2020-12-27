Сегодня, 27 декабря, в столице Башкирии прекратили поиски 31-летней Лены Тюленевой, которая перестала выходить на связь еще две недели назад. Об этом сообщила мать женщины.- Нашлась, все хорошо, не знаю подробностей, - сказала родственница.Лену подали в розыск 12 декабря – она вышла из дома и не вернулась. Родные обратились в полицию и к волонтерам, но женщина как в воду канула. Поиски вели добровольцы \\"Лиза Алерт\\". Лишь через две недели она связалась со своими близкими. Где находилась женщина, неизвестно.