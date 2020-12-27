В Салаватском районе Башкирии в субботу вечером 26 декабря произошла смертельная авария – на трассе Кропачево-Ачит столкнулись фура и «Лада Веста». Известно, что большегруз был гружен щебнем.После удара оба автомобиля вылетели в кювет и опрокинулись. На месте ДТП погиб 56-летний водитель фуры, 37-летний автомобилист на легковушке получил телесные повреждения различной степени тяжести.Сейчас выясняются причина и обстоятельства аварии. Напомним, что Динар Гильмутдинов порекомендовал жителям республики не выезжать на трассу без острой необходимости из-за ухудшения погодных условий.