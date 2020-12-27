Динар Гильмутдинов настоятельно порекомендовал жителям Башкирии не выезжать без острой необходимости на дальние расстояния. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке». Просьба связана с ухудшением погодных условий.Сегодня 27 декабря в республике действительно нелетная погода – сильный снег и метель. На автодорогах затруднено движение транспорта.- На границе с республикой Татарстан с 19.00 26 декабря ограничено движение для автобусов и большегрузов. Ограничение будет снято по наступлению благоприятных погодных условий, - сказал главный госавтоинспектор.