Синоптики поделились вероятностным прогнозом погоды, которая ожидается в новогоднюю ночь - с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021.Утро последнего дня в году будет довольно холодным – -25°. Затем, с восходом солнце воздух начнет немного прогреваться. Днем ожидается -20°.Одновременно с наступлением Нового года столбики термометров будут идти вверх. Так, к двум часам ночи 1 января потеплеет до -19°, а к утру – до -17°. Ближе к вечеру и вовсе ожидается 9° ниже нуля.В целом в Башкирии обещают умеренно холодную погоду с небольшим количеством осадков. Ветра практически не будет – 1-4 метра в секунду.