Сегодня, 26 декабря, в мэрии Уфы на рабочем совещании было принято решение остановить монтаж скандального забора с шумозащитным экраном.Напомним, конструкцию начали устанавливать перед дома на углу улиц Комарова и Первомайской после жалоб одной жительницы на шум с улицы в квартире. Раньше там стоял трехметровый металлический забор, однако он проблему не решил. Тогда высоту экрана увеличили вдвое. Другие жильцы дома взбунтовались против этой инициативы – ограждение закрыло собой первые этажи и даже светофор.Согласно сегодняшнему решению властей башкирской столицы, до 28 декабря будет замерен уровень шума внутри дома и на проезжей части напротив здания. Подрядчику поручено до 31 декабря демонтировать экран до прежнего, трехметрового состояния.– Остальные 3 метра экрана планируется выполнить после утверждение проекта, который будет вынесен на рассмотрение жильцов дома, – следует из релиза администрации.10 января 2021 года мэрия запланировала собрание с жильцами злополучного дома.