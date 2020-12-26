Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту пожара, в котором погибли три человека – пожилая мать и двое ее взрослых сыновей. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.– В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и причины возгорания дома, допрашиваются очевидцы, – передали в СК.Напомним, трагический инцидент случился сегодня днем, 26 декабря, в селе Акбулатово Федоровского района. При пожаре в частном бревенчатом доме по улице Ленина сгорели 89-летняя женщина и ее сыновья 59 лет и 61 года.