На Марсовом поле в Санкт-Петербурге двое вандалов потушили снегом Вечный огонь и скрылись. Это случилось 16 декабря, за 15 минут до полуночи. Происшествие засняла камера видеонаблюдения. 21 числа местное МВД возбудило уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Спустя четыре дня сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемых. Ими оказались 23-летний Александр из Калининградской области и 24-летний Владислав из Башкирии.Как рассказали коллеги из «КП-СПб», уроженец Башкирии был доставлен в полицию для допроса. Его знакомый, Александр, успел уехать в Казань. Молодого человека обязали явкой. Он должен вернуться в северную столицу. Как выяснили полицейские, двое парней той ночью играли в снежки и «затушили огонь из хулиганства».