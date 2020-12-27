В Башкирии по данным Росстата за 10 месяцев 2020 года снизился показатель младенческой смертности. Об этом на совещании у главы республики Радия Хабирова сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.– Показатель младенческой смертности в Башкортостане составил 5,4 на 1 000 родившихся живыми, что на 12 процентов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – пояснил Забелин.Хабиров поручил министру по итогам года проанализировать причины смертности, а также оценить эффективность мер по ее снижению. Руководитель региона отметил, что «там, где медицина уходила в борьбу с коронавирусом», люди стали чаще умирать от онкологии. Это связано с тем, что диагностика не проводилась на должном уровне.Общий показатель смертности, несмотря на снижение младенческой, в республике заметно вырос. Согласно все тому же Росстату, с начала года в республике умерло 47,1 тысячи человек – на 14,1% больше, чем за тот же отрезок прошлого года.