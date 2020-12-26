Глава Башкирии Радий Хабиров проведет пресс-конференцию с участием журналистов и жителей республики. Она назначена на 19:00 29 декабря. Ее покажут сразу пять региональных телеканалов: БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», UTV и «Вся Уфа». Кроме того, запланирована онлайн-трансляция в соцсетях.– Руководитель региона обсудит с журналистами главные темы уходящего года и ответит на вопросы жителей республики, – пояснили в администрации главы Башкирии.Население республики может задать вопрос Хабирову уже сейчас. Это можно сделать «ВКонтакте» в комментариях под этим постом.