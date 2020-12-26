Хоккейный клуб «Салават Юлаев» 26 декабря уверенно в гостях обыграл «Сибирь». Итоговой счет – 1:3 в пользу уфимской команды. Подопечные Томи Ламсы провели заключительный матч в рамках седьмой выездной серии КХЛ.В первом периоде за «юлаевцев» отличился Павел Коледов. Он загнал шайбу в ворота после передачи Хартикайнена. До перерыва хозяева смогли сравнять счет. Во второй двадцатиминутке уфимцы, находясь в большинстве, вновь вышли вперед. Это Гранлунд замкнул еще один результативный пас Хартикайнена. Укрепила преимущество башкирская команда в заключительном отрезке встречи, когда Гранлунд оформил дубль.«Сибирь» (Новосибирская область) – «Салават Юлаев» (Уфа)1:3 (1:1, 0:1, 0:1).Голы:0:1 (06:34) – Павел Коледов (Тему Хартикайнен);1:1 (09:14) – Юусо Пуустинен (Константин Алексеев);1:2 (34:15) – Маркус Гранлунд (Сакари Маннинен, в большинстве);1:3 (55:18) – Маркус Гранлунд (Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен).После победы над «Сибирью» «Салават Юлаев» остается на пятом месте в восточной конференции, на одно очко уступая третьему «Трактору» и четвертому «Металлургу».