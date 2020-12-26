В Федоровском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибли три человека – предположительно, мать и двое ее сыновей. Об этом сообщили в региональном МЧС.Огонь в одноэтажном бревенчатом доме на улице Ленина деревни Акбулатово вспыхнул днем 26 декабря. Спасатели получили тревожный вызов в 15:43. Прибыв на место, они тут же начались тушить пожар. Его удалось локализовать в 16:00, спустя 15 минут было ликвидировано открытое горение.Во время тушения сотрудники аварийной службы обнаружили три трупа: 89-летней женщины и мужчин 59 и 61 года. В МЧС полагают, что в пожаре погибли мать и двое ее сыновей.Спасатели провели проливку и разбор конструкций обгоревшего дома. В причинах и обстоятельствах трагедии разбирается следственно-оперативная группа.