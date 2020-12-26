В Уфе без вести пропала 31-летняя Лена Тюленева (Сайфуллина). Она не выходит на связь с родными и близкими уже вторую неделю, с 12 декабря. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Активисты начали искать женщину во всех районах башкирской столицы, им нужна помощь добровольцев.Приметы Лены: рост – 160 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.Последний раз ее видели в светло-салатовой куртке, синих джинсах, светло-коричневых ботинках и белой меховой шапке-ушанке.Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по номерам 8(800)700-54-52 («Ализа Алерт») или 112.