В Уфе 23-летний участковый полиции Айрат Байчурин помог пенсионеру, которого из квартиры выгнала собственная внучка, обрести новый дом. О жизнеутверждающей истории рассказали в МВД Башкирии.Байчурин оказывал поддержку 65-летнему жителю микрорайона Сипайлово в свободное от службы время. Дедушка, как оказалось, совершенно был не нужен своим родственникам. Он проживал в собственной квартире с женой, которая из-за проблем со здоровьем была равнодушна к супругу, и 17-летней внучкой. Последняя в какой-то момент перестала пускать пенсионера в его же дом. Ему приходилось буквально ночевать у входной двери. Пожилого мужчину время от времени подкармливали соседи. Бывало, он искал себе пропитание самостоятельно – на помойке, из-за чего встревал в конфликты с другими бездомными.– После первого визита полицейского пенсионер смог попасть в свой дом и ночевал там на протяжении долгого времени. Но в ноябре этого года полицейскому сообщили, что мужчина вновь обнаружен спящим в подъезде. Полицейский тут же направился на место и помог пенсионеру попасть в квартиру, в которой, как оказалось, мужчина едва ли желает находиться, – передали в МВД.Участковый Байчурин понял, что нужно искать иной выход из ситуации – он не может все время приходить и «выбивать» ночлег для пенсионера у его же внучки. Полицейский вышел на волонтеров, и вместе они подыскали новый дом для дедушки. Пенсионера поселят в интернате для пожилых людей в Дуванском районе. Все необходимые документы уже собраны.