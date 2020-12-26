МЧС Башкирии сообщило о резком ухудшении погоды в республике в ближайшие сутки. По данным аварийного ведомства в период с 20:00 26 декабря по 20:00 27 декабря в регион придет метель, поднимется сильный ветер и выпадет мокрый снег.Грядущей ночью в Башкирии будет облачно. Местами пройдет небольшой снег. Метель начнет свое движение по республике с запада. На отдельных участках автодорог возникнут снежные заносы. Ветер будет южным, возможно усиления с 9-14 м/с до 15-20 м/с. Температура воздуха составит -11,-16°, при прояснениях до -21°.Днем прогнозируется мокрый снег, который отложится на проводах и деревьях. Метель с сильным ветром сохранится. Температура с восходом солнца заметно повысится – до -2, -7°.На отдельных участках автодорог видимость ухудшится до 500 метров и менее.