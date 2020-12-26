Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров пообещал в 2021 году провести интернет 100 тысячам жителей республики из 252 населенных пунктов. Для этого власти разработали специальную программу. Об этом чиновник сообщил на своей странице в фейсбуке. По его словам, на данный момент в регионе есть «около 1200 населенных пунктов», в которых вообще нет проводного подключения к сети.– Назвать эту ситуацию нормальной, конечно, нельзя. Особенно остро проблему мы ощутили весной - когда перевели работников и школьников на дистанционку. После этого стало ясно, что нужны незамедлительные решения; откладывать больше нельзя, – отметил Назаров.Проект по подключению к интернету в следующем году будет реализован за счет государственно-частного партнерства. Власти республики уже провели конкурс, в котором победила «Башинформсвязь». Это компания и будет прокладывать связь на условиях софинансирования.Назаров уверяет, что в ближайшие годы потребность в качественном интернете в каждом селе и деревне будет «закрыта».