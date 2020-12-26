Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил размер гранта на поддержку родных языков в 2021 году с 50 до 80 млн рублей. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации 25 декабря. Правительству региона поручено определить источники дополнительного финансирования, а контроль за этой работой возложен на администрацию руководителя республики.Как рассказали в Фонде содействия гражданскому обществу РБ, 4 декабря конкурсная комиссия допустила до независимой экспертизы 114 заявок, претендующих на предоставление грантов, направленных на сохранение и развитие государственных языков Башкирии.