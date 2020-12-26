В Башкирии за прошедшие сутки было выявлено 165 случаев коронавируса. Для республики это рекордный прирост с начала пандемии. Общее число заболевших достигло 18 231 человека. Данные представили 26 декабря в региональном оперштабе.За последние 24 часа подтвердилась еще одна смерть от COVID-19. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 132 жителя. Выздоровели 14431 человек, 269 из них выписались за минувшие сутки.Носителями коронавируса на данный момент являются 3668 жителей: 897 лежат в больницах, 2771 лечатся дома – у них инфекция протекает в легкой форме.