Суд башкирского города Стерлитамака приговорил 38-летнего вахтовика к семи годам колонии за непреднамеренное убийство. Мужчина до смерти забил знакомого, решив, что тот украл у него телефон.Все произошло еще весной текущего года. Подсудимый вернулся в родной город с вахты и встретился со своим приятелем. Вместе они пошли в гости к общей подруги, где было еще несколько человек. Компания устроила застолье, после чего все пошли спать.Проснувшись ночью на диване, гость стал искать свой телефон, но так и не смог его найти. Мужчина вспомнил, что раньше уже был в этой квартире, где у него так же пропадал мобильник. Он встал, подошел к спящему знакомому, которого заподозрил в краже, и стал его будить. Тот начал отмахиваться, и между ними завязалась драка, в ходе которой вахтовик не менее 12 раз ударил своего оппонента, после чего тот перестал подавать признаки жизни. Очевидцы драки понесли пострадавшего в ванну, чтобы ополоснуть его водой, однако к этому моменту тот уже скончался.А телефон, как оказалось, никто не крал – он просто лежал под подушкой, куда подсудимый не додумался заглянуть.На суде фигурант уголовного дела утверждал, что его оппонент во время конфликта «споткнулся о лежащего на полу человека, упал и ударился головой». Однако судмедэкспертиза показала, что потерпевший погиб именно из-за полученных побоев.Вахтовика приговорили к семи годам колонии общего режиме и взыскали с него полмиллиона рублей компенсации морального ущерба в пользу семьи потерпевшего. Известно, что у мужчины остался несовершеннолетний ребенок.