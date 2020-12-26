17-летняя Яна Габбасова из башкирского города Нефтекамска вышла в финал популярного шоу «Голос» на Первом канале. Полуфинал проекта прошел в ночь на 26 декабря. На этот раз Габбасова спела пронзительную песню «О нем», автором и исполнителем которой является Ирина Дубцова. Девушке противостоял певец из ее же команды Кирилл Суслов с песней «Лебединая верность». Наставником обоих участников выступала Полина Гагарина.Юную певицу из Башкирии похвалили сразу два члена жюри – Валерий Сюткин и Баста (Василий Вакуленко):– Яна мне очень понравилась. В ней была музыка. Это язык чувств, и я испытал эти чувства. Поэтому как телезритель – я буду предельно честным – я бы выбрал Яну, – отметил Сюткин.– Яна, я вас поздравляю. У вас в номере есть и молодость, и драма; и легкость, и печаль. Очень красивый номер. Очень красивое исполнение, – согласился с ним Баста.Окончательный выбор победителя в полуфинале был за наставницей Гагариной и телезрителями. Полина отдала 60% своего голоса Габбасовой, телезрители – 63,9%. Это гарантировало молодой исполнительнице выход в финал шоу.В считанные минуты после своей победы Яна поблагодарила в своем инстаграме всех, кто ее подержал.Финал проекта состоится 30 декабря.Напомним, на днях Габбасова ответила на вопросы своих поклонников и рассказала всю правду о шоу «Голос».