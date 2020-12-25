В Башкирии на 87-м году жизни сегодня, 25 декабря, скончался один из основателей башкирской школы живописи, народный художник БАССР, заслуженный художник РСФСР Федор Кащеев, передала пресс-служба минкульта региона.– Министерство культуры Республики Башкортостан приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям таланта Кащеева Федора Александровича, – сказано в сообщении.О причинах смерти информации на данный момент нет. Известно только, что смерть наступила сегодня утром.Федор Кащеев родился 6 декабря 1934 года в селе Аскино Аскинского района. В 1955 году окончил художественное отделение Башкирского театрально-художественного училища. С 1957 года участвовал в в выставках как республиканского, так и международного уровня.Работы художника находятся в музеях и картинных галерея: имени Нестерова в Уфе, в Ижевске, в Абакане, а также в частных коллекциях.