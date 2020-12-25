Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 25 декабря, в социальных сетях сообщил о результатах республиканского конкурса, в котором принимали участие 55 городов и районов региона.По его словам, среди городов звание победителя завоевала Уфа, где лучший дом находится на улице Зорге, лучший двор – в Сипайлово, а лучший подъезд – в Зеленой Роще. Глава республики также сообщил и о городских поселениях. По мнению жюри, самый красивый дом находится в Янауле, двор – в Туймазах, а подъезд – в Учалах. Выявили победителей и среди сельских поселений. Лучший подъезд и дом – в Михайловке Уфимского района, самый благоустроенный двор - в Кандрах.– Победителей ждут приличные деньги – до миллиона рублей, они пойдут на дальнейшее благоустройство. Такие конкурсы продолжим. Продолжим и наши, республиканские программы - комплексного ремонта подъездов, «Башкирские дворики» и другие. Правда, в 2021 году из-за пандемии мы немного снизим объемы, но в следующие годы постараемся все компенсировать, – отметил Хабиров.