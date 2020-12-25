Сегодня, 25 декабря, депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков на своей странице в социальной сети сообщил о своем намерении принять участие в конкурсе на замещение должности руководителя столичной администрации.Жуков проинформировал, что в настоящий момент уже подал документы для участия в конкурсе, отметив, что собрать необходимый пакет – «это не квест, это подвиг».До сегодняшнего дня в качестве кандидатов зарегистрированы депутат Госсобрания от КПРФ Рустам Хафизов и Сергей Греков, исполняющий обязанности сити-менеджера.