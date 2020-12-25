У ночного клуба «Акцент» в башкирском городе Стерлитамаке приостановили действие лицензии на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщил региональный Минторг.По данным ведомства, заведение продавало спиртное без сопроводительных документов о легальности его производства и оборота в России. Инспекция выявила факт нарушения во время проверки.– Выявленное нарушение послужило основанием для приостановления с 25 декабря 2020 года действия лицензии, – передали в министерстве.Там напомнили об обязанности заведений соблюдать требования законодательства по обороту алкоголя.Напомним, ранее в Стерлитамаке активисты \\"накрыли\\" ночной клуб, где впоследствии выключили электричество и заперли внутри 100 человек.