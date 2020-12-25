Уфимский врач Глеб Глебов, лечащий пациентов в ковидном инфекционном центре Зубово, спрогнозировал наступление третьей волны коронавируса. По его мнению, ее стоит ожидать уже грядущей весной.– Думаю, что весной нас ожидает третья волна и полный спад к концу лета 2021 года, так как до коллективного иммунитета мы сможем добраться когда 70% населения уже переболеет, – написал специалист в своем фейсбуке.Он отметил, что все предыдущие эпидемии тоже «проходили в три волны» с весенними и осенними вспышками. Сейчас, заявил Глебов, ситуация в ковид-госпиталях стабилизируется, уже освободились некоторые места в палатах. Врач также подвел итоги своего опроса, в котором приняли участие более 20 тысяч человек, 56% из них заявили, что уже переболели коронавирусом.