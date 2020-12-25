Управление дорожного хозяйства Башкирии объявило электронный аукцион на выполнение работ по нанесению дорожной разметки. Начальная – и она же максимальная – стоимость госконтракта составляет 647,8 млн рублей. Подрядчик будет отобран 2 февраля 2021 года.Исполнитель при заключении контракта возьмет на себя обязанности по нанесению разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения – более 13,5 тысячи километров полотна.Финансирование обеспечит региональный бюджет. В 2021 году из казны планируется выделить 317,6 млн рублей, а в 2022 – 330,2 млн рублей. Сами работы необходимо будет выполнить до 15 ноября 2022 года.