Кировский районный суд Уфы оставил в силе штраф в 460 тысяч рублей изданию UfaTime.ru за публикацию материала об избитом родителями мальчике. СМИ обязали выплатить штраф в течение 60 дней. Об этом сообщило само издание.Напомним, к ответственности UfaTime привлек республиканский Роскомнадзор. Поводом для разбирательства стала публикация статьи о ребенка, которого на улице избили его мать и отец. В материале издание использовало видео, которое, по мнению надзорного ведомства позволяет идентифицировать личность мальчика. Со СМИ потребовали разрешение родителей на размещение записи, которое получить не удалось. Роскомнадзор составил сразу три протокола: на само издание, его директора и главного редактора.Мировой суд согласился с позицией ведомства и назначил UfaTime штраф в 460 тысяч рублей. СМИ направило апелляцию и предоставило заключение независимого судебного эксперта. Он пришел к выводу, что качество видео «не позволяет установить личность ни ребенка, ни его родителей, а значит, не наносит вреда несовершеннолетнему.– Роскомнадзор в свою очередь предоставил суду своё «экспресс-заключение» от сотрудников подведомственной организации. У специалистов, составивших заключение, нет необходимых для анализа видео и аудио компетенций (в документе указана лишь квалификация по анализу текста), но они без предоставления необходимых аргументов приходят к выводу, что ребёнка по видео идентифицировать можно, – пишет Ufatime.Несмотря на это, суд – уже Кировского района Уфы – вновь занял позицию Роскомнадзора. Сразу три ходатайства журналистов о назначении еще одной судебной экспертизы были отклонены. По словам директора СМИ Романа Садыкбаева, специалист ведомства в ответ на заявление о непосильности столь крупного штрафа для предприятия, в котором работают 13 сотрудников, сказал, что «сейчас такое время и многие остаются без работы».– Нашу правоту доказывает независимая экспертиза. Ситуации, в которых речь идёт о жизни и здоровье ребёнка, должны выноситься на общественное обсуждение. А СМИ в свою очередь не должны игнорировать случаи проявления жестокости к детям из-за страха быть необоснованно наказанными, – отметил Садыкбаев.Адвокат Роман Петров заявил, что с решением суда «согласиться нельзя». Вердикт планируют обжаловать в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре.