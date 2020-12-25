В Уфе судят 24-летнего Андрея Б., расстрелявшего из карабина своего знакомого, которому он задолжал денег. Инцидент произошел летом прошлого года рядом с Южным автовокзалом. Подсудимый подошел в «Ладе Приора», в которой сидел 25-летний Расул с подругой, и начал стрелять по машине. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте. Девушка тоже пострадала, но выжила – ее выходили врачи. Предварительный мотив убийства – денежный долг: Андрей якобы задолжал Расулу 30 тысяч рублей.Как рассказала мать погибшего радио «Эхо Москвы в Уфе», в минувшую среду, 23 декабря, прошло заседание Верховного суда. В нем участвовали присяжные. Они выслушали показания свидетелей и пришли к выводу, что убийство из охотничьего ружья в центре города совершено «не общественно опасным путем».– У него идёт снисхождение. Была статья 105-я часть 2-я. Я буду настаивать на высшей мере, но присяжные уже вынесли, что он заслуживает снисхождения. Они отмели, что убийство было совершено из корыстных целей, – говорит мать Расула. –Вот так каждый может на любой остановке, в общественных местах… Они же от имени общества выступают.О деталях преступления «КП-Уфа» писала в своем большом материале.