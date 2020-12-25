Главный врач хозрасчетной поликлиники и внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Башкирии Азат Мухаметзянов рассказал о «необычном способе» заразиться на Новый год. По его словам, опасность могут представлять подарки.– Например, на картонных поверхностях вирус может жить до 24 часов, а на пластиковых и металлических - до трёх-пяти дней, – отметил специалист.Он напомнил, что при покупке подарка в торговом центре обязательно нужно надеть маску и одноразовые перчатки. По приходе домой он рекомендует продезинфицировать вещи и покупки. Подарки Мухаметзянов советует вынести на балкон «на какое-то время».Эпидемиолог также дал несколько рекомендаций тем, кто в преддверии праздника собирается в супермаркеты или торговые центры:– дезинфицировать руки и носить маску;– соблюдать дистанцию;– ходить за покупками рано утром или поздно вечером – когда в магазине меньше всего посетителей;– не дотрагиваться до глаз, носа и рта;– по возможности прикасаться только к тем товарам, которые будут куплены.