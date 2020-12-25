В Башкирии число заболевших коронавирусом с начала пандемии перевалило за 18 тысяч человек. Зараженными за все время были признаны 18 066 жителей, прирост за последние сутки составил 162 инфицированных. Данные на 25 декабря передал региональный оперштаб.Количество выздоровевших тем временем тоже растет – за день выписались 102 пациента, переболевших COVID-19. Всего с учета было снято 14 162 человека.На данный момент носителями коронавируса по официальным данным являются 3773 человека: 877 лежат в больницах, 2896 лечатся дома.За минувшие 24 часа зарегистрировано еще две смерти от ковида. Общее число жертв инфекции достигло 131 человека.