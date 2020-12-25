В Бижбулякском районе Башкирии за покушение на убийство и незаконное хранение взрывчатки будут судить уфимца. 63-летний мужчина пытался подорвать на гранате брата своей подруги, потому что тот не пригласил его на свадьбу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.Инцидент произошел 19 сентября текущего года. Пьяный обвиняемый, разозлившись на то, что 43-летний брат сожительницы отправился с ней на свадьбу и не позвал его, решился на убийство. В селе Кунакулово он установил под колесом Audi Q5 родственника боевую осколочную гранату и поехал домой. По задумке она должна была рвануть, когда автомобиль начнет движение. Однако что-то пошло не так - утром потерпевший спокойно уехал. Он заметил взрывчатку на стоянке только на обратном пути. После обнаружения опасного устройства он вызвал полицейских.– Согласно выводам судебной баллистической экспертизы граната является боевой, однако, не сработала по техническим причинам, вне зависимости от действий обвиняемого, – передали в СК РБ.Фигурант уголовного дела не стал отрицать свою вину и во всем признался. Теперь его судьбу будет решать Белебеевский межрайонный суд.