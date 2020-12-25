По требованию башкирской прокуратуры у родственника умершего чиновника Федеральной службы по экологическому надзору был изъят Mercedes-Benz GL 350 за 2,6 млн рублей. Госслужащий в свое время получил элитный автомобиль в качестве взятки за помощь в оформлении положительного заключения на развитие горных работ. Машину он оформил на своего пасынка.– В связи со смертью служащего уголовное дело прекращено, вместе с тем автомобиль конфискован не был, – отметили в надзорном ведомстве.С доводами прокуратуры согласился Перовский районный суд Москвы. Иномарку обратят в доход государства.