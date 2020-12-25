В Башстате рассказали, какие продукты подорожали в республике в преддверии Нового года. Абсолютным лидером по росту стоимости по состоянию на 21 декабря стали свежие огурцы – килограмм обойдется в 134 рубля. За неделю цена подскочила на 13,3% или 15,7 рубля.В цене также выросли свежие помидоры – 119 рублей (+5% или 6 рублей), репчатый лук – 23 рубля (+4,9% или 1 рубль), соль – 10 рублей (+3,1% или 30 копеек), копченая колбаса – 447 рублей (+2,9% или 12 рублей), яйцо – 69,5 рубля за 10 штук (+2,8 или 2 рубля), овощные консервы для детского питания – 471 рубль (+2,5% или 11 рублей) и картофель – 24 рубля (+2,5% или 50 копеек).Среди подешевевших продуктов статистики отметили карамель – 221 рубль (-1,8% или -4 рубля), макароны – 63 рубля (-1,6% или -1 рубль) и фруктово-ягодные консервы для детского питания – 380 рублей (-1,4% или -6 рублей).