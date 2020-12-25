Популярный певец из Башкирии Элвин Грей (Радик Юльякшин) исполнил новогоднюю мечту 7-летней уфимки Аделины. Об этом в своих соцсетях сообщил вице-спикер регионального парламента Рустем Ахмадинуров.В рамках благотворительной акции «Елка желаний» девочка загадала встречу с кумиром. Она написала на конверте свое желание и повесила его на елке, которая стоит в концертном зале «Башкортостан».Накануне, 24 декабря, Аделина и Радик встретились. Вместе они спели куплет ее любимой песни.Напомним, ранее желания сразу трех жителей республики исполнил глава Башкирии Радий Хабиров.