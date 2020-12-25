27 декабря, в последнее воскресенье 2020 года в Башкирии резко ухудшится погода. Об этом предупредили синоптики Башгидромета. Они обещают мокрый снег, сильный ветер и низовую метель.Завтра, 26 декабря, сильного снега не ожидается. Температура воздуха ночью составит -16,-21°, местами до -10°, днем -6,-11°.На следующий день, 27 декабря, осадки пройдут уже в большинстве районов республики. Выпадет мокрый снег различной степени интенсивности, который будет откладываться на проводах и деревьях. Также синоптики прогнозируют низовую метель, снежные заносы и ухудшение видимости – до 500 метров и менее. Скорость ветра в этот день составит 15-20 метров в секунду. Температура воздуха при этом повысится: ночью -12,-17°, при прояснениях до -22°, днем до -2,-7°.