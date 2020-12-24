Накануне блогерша из Уфы под ником lera.karavaika опубликовала в своих социальных сетях странное видео. По словам девушки, необычный и даже «мистический» случай произошел с ней 22 декабря. Все началось с того, что в ее квартире стали происходить необычные вещи. Например, в одной из комнат стала сама по себе закрываться дверь шкафа-купе.Испугавшись, блогерша стала спать с включенным светом и поставила видеокамеру перед кроватью. В ночь на вторник она проснулась от того, что дверца шкафа вновь захлопнулась сама по себе. Напуганная девушка вскочила с кровати и выбежала из комнаты. На видео, которое она опубликовала после, видно, как по комнате ходит кот. Никакие привидения в объектив не попали.Видео из квартиры уфимки быстро «завирусилось» в сети. Как пишет издание Life.ru, на сегодняшний день ролик посмотрели уже 800 тысяч человек. В комментариях большинство пользователей отмечают, что никаких паранормальных явлений в ее квартире не происходит, а возникшую проблему поможет решить ремонт мебели.