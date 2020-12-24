Сегодня, 24 декабря, уфимский «Салават Юлаев» провел очередной выездной мачт регулярного чемпионата КХЛ. Соперниками дружины Томи Лямся стал екатеринбургский «Автомобилист». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.В первом периоде команды обменялись голами. Счет в матче открыл финский нападающий «Салавата» Маркус Гранлунд. Затем нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов счет сравнял.Во втором игровом отрезке юлаевцы вышли вперед усилиями того же Маркуса Гранлунда, оформившего дубль. Но самым ярким периодом матча стал третий. Сначала на 53-й минуте матча «Автомобилист» усилиями Станислава Бочарова сравнял счет, а за четыре минуты до конца игры Павел Куликов вывел екатеринбуржцев вперед. Итог – 3:2 в пользу «Автомобилиста».Следующий матч «Салават Юлаев» проведет уже в эту субботу, 26 декабря. Подопечные Томи Лямся сыграют на выезде против новосибирской «Сибири».