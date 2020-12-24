Сегодня, 24 декабря, в поселке Шмидтово Уфимского района в одном из домов на улице цветочная в подпол сарая провалилась лошадь. Как оказалось, полы прогнили, и животное угодило в яму. Самостоятельно вытащить напуганную кобылу хозяева не смогли и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС помогли вызволить ее из своеобразного плена.- Создание пола - очень важный этап в постройке помещения для содержания не только лошадей, но и других крупных животных. Напольные покрытия должны гарантировать не только комфорт, гигиену, но и иметь достаточный запас прочности, - предостерегают спасатели госкомитета Башкирии по ЧС.К счастью, история завершилась благополучно – лошадь спасена.