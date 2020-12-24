Сегодня, 24 декабря, в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды медикам. Руководитель региона отдал должное врачам различных специальностей, а также медсестрам и студентам, которые помогают бороться с коронавирусом. Всего 37 медиков получили Орден Пирогова, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медаль Луки Крымского, Почётные звания «Заслуженный врач Республики Башкортостан», «Заслуженный работник здравоохранения Республики Башкортостан» и благодарность главы Башкирии.В своей речи к медикам Хабиров заявил, что пандемия COVID-19 напомнила всем об особой значимости и высокой миссии врачей.– Это непростое время многому нас научило. Система здравоохранения республики, как и в целом нашей страны, не просто устояла перед серьёзным вызовом, но и нарастила свою мощь, стала более эффективной, – отметил глава.На «переднем рубеже» борьбы с коронавирусом, по словам Хабирова, сейчас находятся порядка 1 тысячи врачей и более 1,6 тысячи медсестер и медбратьев. Еще около 8 тысяч специалистов прошли обучение и так же готовы приступить к лечению больных COVID-19.Руководитель республики поблагодарил врачей, пожелал им здоровья, благополучия и счастья. Он выразил уверенность, что «с такими людьми […] мы на самом деле выдержим любые испытания».С полным списком награжденных врачей, медиков и студентов можно ознакомиться по ссылке (файл PDF).