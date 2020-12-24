На сахарном заводе в Альшеевском районе Башкирии погиб 50-летний рабочий. Он угодил под гусеницу буртоукладочной машины. Гострудинспекция провела расследование и рассказала об обстоятельствах трагического инцидента.Происшествие случилось в ночь с 17 на 18 октября на свеклопункте. К концу смены оператор угодил под буртоукладочную машину, которую передвигали на чистую площадку со скоростью не более двух километров в час по прямой линии.Мужчина получил смертельную травму головы. Приехавшим на вызов медикам оставалось только констатировать его смерть. Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты выяснили, что рабочий был мертвецки пьян – в его крови обнаружили 2,99 промилле этилового спирта.– Причинами смертельного несчастного случая стали нарушение работником трудовой дисциплины и неудовлетворительная организация производства работ (отсутствовал контроль над подчинённым персоналом), – следует из заключения Гострудинспекции.Надзорное ведомство привлекло работодателя погибшего к административной ответственности.